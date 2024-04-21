Один у важкому стані, інший – дуже агресивний: медики рятують неповнолітніх наркоманів, яких знайшли у школі

У приміщенні недобудованої школи в Кутківцях знайшли непритомними двох підлітків. Туди викликали швидку допомогу.

Про інцидент повідомило видання “20 хвилин“. Журналісти звернулися за коментарями на лінію “103”.

“Так, нам надійшов виклик про двох непритомних підлітків. Їм по 15 років. У Кутківцях є закинута школа на вулиці Бригадній. Там підлітків знайшли непритомними, намагалися розбудити. Вони дихали, але були без свідомості. Ми відправили одразу дві бригади. Вони на місці обслуговують пацієнтів. Наразі іншої інформації я вам надати не можу”, – повідомила чергова старша лікарка.

Згодом на лінії “103” журналістам повідомили, що обох підлітків госпіталізували в обласну дитячу лікарню.

“Один із них у важчому стані, а інший дуже агресивний, не підпускав до себе лікарів. Обоє пацієнтів госпіталізовані. Попередньо, у них було передозування”,– розповіла чергова старша лікарка.

На місце події також викликали патрульних. Правоохоронці повідомили про інцидент ювенальну поліцію.

Наразі підлітки перебувають в анестезіологічному дитячому відділенні (реанімації).