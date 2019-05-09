Раніше судимий житель Підволочищини відкрито викрав у жертви мобільний, а 18-річний тернополянин вирвав у потерпілої рюкзак з особистими речами.

До правоохоронців із заявою звернулася 16-річна учениця одного професійних училищ і повідомила про те, що невідома особа викрала у неї рюкзак в якому були грошові кошти та мобільний телефон. Вартість втраченого неповнолітня оцінила у три тисячі гривень.

Як повідомив начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Гаврилюк, оперативними заходами поліцейські встановили, що до злочину причетний 19-річний житель обласного центру. Зловмисника затримали згідно статті 208 КПК, у вчиненому він зізнався. Речові докази вилучено.

Випадкове знайомство у парку обернулося пограбуванням для 33-річної тернополянки. До жінки підійшов молодик, познайомилися, розговорилися. Та коли жінка поклала на лавку мобільний, зловмисник вмить схопив телефон і кинувся тікати. -Підозрюваного затримали того ж дня, – розповів очільник поліції Тернополя.- З’ясувалося, 40-річний житель Підволочиського району не вперше має проблеми із законом через пристрасть до чужого майна.

Обом нападникам інкримінують частину 2 статті 186 ККУ. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу, повідомляють у поліції.