Шокуючий випадок стався вчора у Тернополі. Чоловік у камуфляжній формі, схожій на військову, погрожував вагітній жінці, котра зробила йому зауваження щодо паркування автомобіля.

Про інцидент розповів у Фейсбуці громадський активіст, боєць і волонтер Михайло Іваненко. Цитуємо його допис:

“Сьогодні 11.07.2023 р. у м. Тернополі трапився неприємний інцидент за участі особи у військовій формі. На одній із вулиць міста, біля воріт заїзду – виїзду із прилеглої території будинку водій ендоморфної тілобудови припаркував свій автомобіль н. з. ВС 3649 ВІ. Авто було припарковано, так що створювало певні незручності при здійсненні маневру заїзду мешканцям будинку із головної дороги у двір будинку. Вагітна жінка попросила водія, який знаходився у даному автомобілі, щоб трохи від’їхав та таким чином надав її змогу заїхати своєю автівкою у двір прибудинкової території.

У цей момент до жінки підійшла якась підозріло знервована особа у військовій формі.

Чоловік у військовій формі заявив, що він ВОЮЄ і де захоче буде паркуватися. При цьому почав тикати пластикове ніби посвідчення у лице жінці.

Також додав: “А твій чоловік воює? Якщо так, то докажи!

Після слів жінки, що доказувати вона йому нічого не буде, додав, що якби вона була чоловіком, то він би її розстріляв.

Приїзду поліції цей «ВОЇН», що б одразу застрелив, так і не дочекався.

За попередньою інформацією, воїном, як він себе називає, є такий собі Руслан Робак (він же Руслан Гетьман). Вдаватися у подробиці войовничості того «воїна» не буду, про це є стаття на сайті «Тернополяни»”.

У коментарях користувачі зазначають, що ця особа не вперше потрапляє у різноманітні скандальні ситуації. При цьому, за інформацією дописувачів, фігурант зараз не має стосунку ні до ЗСУ, ні до інших підрозділів Сил оборони.

“Хто ти, воїн….?

Неодноразово раніше писали про того Робака, він же Гетьман (змінив прізвище бо його переслідував Путін здається у 2018 році), найвірогідніше не проходить службу в жодному військовому організмі та не виконує бойові завдання. Цей “мирний воїн” окрім сварок з вагітними жінками не здатний ні на що. Найгірше коли неправий, а доказує, що він Ахіллес”, – зазначив начальник служби зв’язків з громадськістю 105-ї бригади, військовий і журналіст Юрій Кульпа.

Водночас деякі інші учасники обговорення стверджують, що чоловік був добровольцем ще з часів АТО, а таку його поведінку пояснюють контузією, отриманою на фронті.

“Знаю Руслана, він був капеланом ще за часів АТО, тоді я активно волонтерила, він турбувався за потреби бійців в лікарнях, і навіть в цивільному житті дітей хрестив бачила в соцмережах, він тоді просив допомогу для кожного побратима як за рідного брата!

Він справді сирота і до того ж мав контузію, поводиться не завжди адекватно і для тих хто його не знає особливо… Не захищаю його, бо до жінок особливо вагітних так не можна ставитись, надіюся він вибачиться якщо матиме можливість! Не підтримую його дій, але не маю на нього зла, бо пережив він дійсно багато травм і думаю давно потребує більше допомоги ніж критики!”, – вважає Оксана Мекуляк.