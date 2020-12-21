У Тернополі водій збив на пішохідному переході двох дівчат. ФОТО

У Тернополі під колесами Volkswagen Passat опинився чоловік похилого віку. Аварія трапилася 18 грудня на вулиці Об’їзна.

Потерпілого, 1967 року народження, зі струсом, закритим переломом обох гомілок бригада швидкої доправила до лікарні. За попередньою інформацією, потерпілий перебігав дорогу за межами пішохідного переходу.

Того ж вечора водій автомобіля Ford Mondeo, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на ділянку дороги з одностороннім рухом і на нерегульованому пішохідному переході збив двох дівчат – дев’ятнадцяти та п’ятнадцяти років. Тернополянок після огляду лікарями відпустили додому.