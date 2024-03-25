У Тернополі рятувальники залучалися до ліквідації наслідків інциденту, який стався на одній з автозаправних станцій. Вогнеборці не допустили займання автомобіля та паливної колонки.

Як повідомили у ДСНС, випадок стався 24 березня орієнтовно о 20:30 у Тернополі на вулиці Об’їзній. Водій автомобіля Lincoln не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини дороги на територію автозаправної станції та допустив зіткнення з відбійником паливної колонки.

Внаслідок дорожньо транспортної пригоди водій отримав травми.

Рятувальники не допустили займання автомобіля та паливної колонки.