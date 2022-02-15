«Забіг для всіх закоханих у біг» організували у Тернополі. Спортивну подію присвятили Дню святого Валентина. Наймолодшому учаснику було 10 років, а найстаршому — 70.

На набережній ставу зібралося близько вісімдесяти спортсменів. Вони подолали дистанцію у 5 км. Долучилися до змагань не лише тернополяни, а й жителі інших регіонів.

“Ми приїхали із Хмельницького. Вирішили разом з чоловіком долучитися до забігу. Попередньо тренувалися кілька разів. Адже ми тільки починаємо займатися бігом регулярно. Це досить хороша традиція. Змагання в Тернополі були цікавими, гарна атмосфера, приємні люди. Серед них чимало займається бігом професійно. Є з кого брати приклад”, – каже учасниця забігу Ольга Франчук.

На початку забігу кожному учаснику роздали біговий номер. Як розповіла співорганізаторка події, директорка Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення Вікторія Безгубенко, тут зібралися усі, хто має бажання активного відпочинку з коханою людиною чи нового цікавого знайомства. “Учасниками заходу були як професійні дорослі спортсмени, так і юні аматори. Наймолодшому з учасників було лише 10 років, а найстаршому – 70”.

Усі учасники змагань отримали медаль фінішера та солодкі подарунки, а переможці – подарунки від партнерів заходу та кубки.