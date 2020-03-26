В умовах режиму надзвичайної ситуації вулиці Тернопільщини патрулюватимуть поліцейські, військовослужбовці бригади територіальної оборони та військкоматів.

Вони перевірятимуть, як жителі краю дотримуються вимог карантину. Порушників чекають штрафи від 17 тис. грн.

Від початку карантинних обмежень на Тернопільщині склали 24 адміністративних протоколи, – повідомив сьогодні на прес-конференції начальник Нацполіції в області Олександр Богомол. Матеріали протоколів передано до суду.

“Після введення режиму надзвичайної ситуації в області та в Україні ми отримали додаткові повноваження для забезпечення свого функціоналу, забезпечення заходів, націлених на мінімізацію поширення коронавірусу серед населення. Дотепер ми не штрафували людей, максимально проводили роз’яснювальну роботу, через два-три дні були змушені складати адміністративні протоколи. Нині вже складено 24 адміністративних протоколів, люди, які порушують карантинні обмеження можуть отримати штраф від 17 до 34 тисяч грн., якщо порушення допускають посадові особи, то штрафи складають від 34 до 72 тис., грн. Усі протоколи ми направляємо у суди. Свідоме зараження інших осіб коронавірусом — це кримінальна відповідальність, що передбачає позбавлення волі до восьми років. В обласному центрі на сьогоднішній день заступають до сорока додаткових нарядів, які проводять роз’яснювальну роботу, а також перевірку карантинних заходів. Це спільні наряди з національною гвардією, службою військового правопорядку, муніципальною інспекцією міста Тернополя”.

Додамо, в області діє три санітарні пости у Монастириському районі, де були встановлені джерела поширення коронавірусу. Там поліцейські відстежують рух транспорту, а також вимірюють температуру усім, хто перетинає кордони населених пунктів.

Софія Романська