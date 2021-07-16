Новий універсальний спортивний майданчик відкрили у Тернополі на вулиці Київській, 9-11. Тут діти з прилеглих житлових будинків зможуть займатися різноманітними видами спорту та активно проводити час.

З нагоди урочистого відкриття спортивного майданчика організували урочисту програму, у якій – розваги, цікавинки, танцювальна розминка, спортивні естафети та рухливі ігри.

«Дуже раді, що в нас нарешті з’явився спортивний майданчик. Ми давно чекали його відкриття. Нарешті діти матимуть, де проводити час. Тут є можливість тренуватися, грати різноманітні ігри, просто відпочивати», – каже тернополянка Ольга Гульовська.

Роботи з облаштування майданчика тривали від початку літа. «Мешканці зверталися, щоб зробити тут майданчик для відпочинку та занять спортом. Сьогодні ми відкрили сучасний мультиспортивний майданчик, який призначений для мініфутболу, стрітболу, інших видів спорту. Ми сподіваємося, що поки літній період, діти на літніх канікулах, вони зможуть відпочити, набратися сил, оздоровитися», – зазначив міський голова Сергій Надал.

Під час відкриття спортивного майданчика влаштували змагання для дітей. Найактивнішим учасникам вручили подарунки.