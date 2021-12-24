Новий дошкільний заклад урочисто відкрили у Тернополі 22 грудня. Це садочок №7, який розташований на вулиці Парковій, 12.

Відкривали новий заклад не тільки керівник міста та начальниця управління освіти і науки, а й священнослужителі. А церемонію освячення садочку очолив Глава та Отець Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук.

– Дуже знаменно і символічно, що в контексті святкувань десятої річниці нашої Тернопільсько-Зборівської митрополії ми сьогодні освячуємо дитячий садочок, – зауважив Блаженніший Святослав Шевчук. – Цей дитячий садок особливий, бо він є християнський, і тут ми хочемо допомогти батькам дбати саме про християнське виховання дітей. Цей садочок – унікальний приклад співпраці між церквою, державою і громадою для цілої нашої України.

Цей дитячий садок, який назвали «Ангелятко», відвідуватимуть 40 дітей з Тернопільської громади. У ньому діятиме спеціальна та інклюзивна групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами. За фінансового сприяння Української Греко-Католицької Церкви Тернопільсько-Зборівської архиєпархії у приміщенні садочку утеплили фасад, замінили вікна, капітально відремонтували усі приміщення, санвузли, харчоблок, ігрові кімнати, а також закупили необхідне обладнання. Дошкільний навчальний заклад відповідає усім державним стандартам та вимогам.

Фото із сайту міської ради