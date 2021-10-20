Пенсіонера, який підрізав кущі біля свого будинку, хочуть оштрафувати.

Держекоінспектори подали на нього до суду та вимагають півтори тисячі гривень збитків та ще 2 270 судового збору. Про це Суспільному розповів адвокат пенсіонера Віталій Вітів. Він каже, подія сталася 4 роки тому.

Іван Ільчишин розповів, у 2017-му році підрізав кущі біля свого будинку і за це сплатив штраф – майже 900 гривень.

“Ми не маємо, чим сплатити. Крім того, що поганого ми зробили? Чоловік порядок наводив, бо тут страхіття було”, – каже дружина Ільчишина Олександра.

Адвокат пенсіонера Віталій Вітів розповів про позов Держекоінспекції:

“Представник був управління житлово-комунального господарства, яка зазначила, начебто це була саме спірея. І вони не давали дозволу на обрізку цих кущів, хоча самостійно цього також не зробили”.

Асистент кафедри ботаніки педагогічного університету Руслан Яворівський розповів про кущі, які підрізав пенсіонер, і чи могло підрізання завдати шкоди рослинам:

“Стосовно оцього виду, то було б добре бачити, як він цвіте, або плоди, але, на жаль, на даний час це вже неможливо. Скоріш всього, це дійсно таволга японська, тобто, спірея японіка. Це декоративний кущ. А друга – та сама підродина спірейні родини розові. Але це пухироплідник калинолистий. Очевидно, точка росту буде зруйнована, будуть якісь пошкодження, але оскільки ці кущі, особливо пухироплідник, вони ростуть і в природі. Тобто, це не тільки декоративна рослина, вона є і в дикому стані”.

Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з сусідами Івана Ільчишина. Вони розповіли про ситуацію, яка склалася:

“Не можна таких судити. Він пообстригав усі ці кущики, дерева, я його сама прошу, щоб він в мене на грядці троянди обтинав. І він добре зробив”, – каже Оксана Старух.

“Він тут все допомагає при ЖЕКу, площу, що є на бульварі коло школи, все робив на порядок. Вони не покосять – він йде. Все старався порядок робити, допомогти ЖЕКу”, – розповів Микола Будняк.

“Як кожен рік їх підрізати – то вони цвісти будуть. А так воно розростеться як зараз. Просто не треба було так низенько обрізати, трошки вище”, – каже Микола Савчук.

У Держекоінспекцію на пенсіонера поскаржилася його сусідка. Говорити на камеру вона відмовилася.

Сьогодні Тернопільський міськрайонний суд мав розглянути позов на пенсіонера. Засідання відклали на 18 листопада, бо позивачі, представники Держекоінспекції, не з’явилися. За коментарем кореспонденти Суспільного звернулися до начальника Держекоінспекції області Романа Нитки. Він сказав, що коментувати цю ситуацію не буде, бо некомпетентний в цій справі. Просив звернутися до інспектора, який проводив обстеження. Інспектор Василь Дуда сказав, що надасть коментарі пізніше, з дозволу начальника.