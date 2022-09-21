Єдину систему подачі тепла планують створити у Тернополі. Про це повідомив головний інженер КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Віталій Грубенюк. За його словами, в місті об’єднають котельні, які працюють на газі та на альтернативному паливі.

У «Тернопільміськтеплокомуненерго» об’єднують локальні теплові мережі. Це дозволить генерувати тепло та подавати його на ті об’єкти, де виникне надзвичайна ситуація.

«При критичних умовах і сильних морозах цієї генерації не вистачить на все місто. Діятимемо відповідно до погодних умов. При відсутності газу та електроенергії, на деяких об’єктах буде генерація. Спочатку забезпечуються лікарні. Та кількість теплової енергії, яку ми зможемо виробити на підприємстві в даний період часу, буде подаватися на лікарняні заклади. Всі лікарні ми зобов’язуємося опалювати в таких критичних ситуаціях. Наступний етап – будемо обігрівати садочки. Це також критична інфраструктура, для забезпечення дітей, щоб мали можливість батьки ходити на роботу, виконувати свої обов’язки, ряд садочків, які визначені міською радою, вони будуть черговими, будуть забезпечені тепловою енергією. Наступні етапи – ми будемо дивитися по ходу руху теплоносія, визначати ряд будинків, в яких ми зможемо подати тепло, або подати або подати його з пониженою якістю», – зазначив Віталій Грубенюк під час зустрічі із головами ОСББ.

Отже, в разі відсутності енергоносіїв насамперед забезпечуватимуть діяльність об’єктів критичної інфраструктури. Жителям міста радять підготуватися до різних варіантів розвитку подій, а зокрема, і відсутності теплопостачання до багатоповерхівок.