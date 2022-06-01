1 червня розпочинається громадське обговорення щодо перейменування у Тернополі вулиць: Танцорова, Живова, Макаренка, А. Чехова, Агрономічна, Бригадна, Ю. Гагаріна, Достоєвського, М. Глінки, М. Ломоносова, Пушкіна, Л. Толстого, Чалдаєва.
В зв’язку із воєнним станом на території України, громадське обговорення проводиться шляхом надання пропозицій у формі електронної консультації та в письмовій формі.
Зокрема, повнолітні громадяни України, зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади, можуть подавати власні пропозиції та зауваження через портал «Електронні консультації та обговорення» за посиланням, а також через відділ звернень Тернопільської міської ради за адресою м. Тернопіль, вул. Листопадова, 6 із зазначенням прізвища, імені, по-батькові та адреси особи, яка їх подає.
Триватиме громадське обговорення впродовж 30-ти днів.
Нагадаємо, розпорядженням міського голови від 26.04.2022 року №100 «Про створення комісії з питань найменування (перейменування) вулиць та інших об’єктів, які містять російське походження» створено комісію з питань найменування (перейменування) вулиць та інших об’єктів, які містять російське походження.
Назви, що пропонується присвоїти об’єктам права власності:
- Вулиця Танцорова – вулиця Старий Поділ
- Вулиця Живова – вулиця Торговиця
- Вулиця Макаренка – вулиця Іванни Блажкевич.
- Вулиця А. Чехова – вулиця Олени Теліги
- Вулиця Агрономічна – вулиця Дарії Віконської
- Вулиця Бригадна – вулиця Омеляна Пріцака
- Вулиця Ю. Гагаріна – вулиця Івана Гавдиди
- Вулиця Достоєвського – вулиця Ілярія Бриковича
- Вулиця М. Глінки – вулиця Миколи Леонтовича
- Вулиця М. Ломоносова – вулиця Князя Святослава
- Вулиця Пушкіна – вулиця Захисників України
- Вулиця Л. Толстого – вулиця Євгена Мєшковського
- Вулиця Чалдаєва – вулиця Любомира Гузара