1 червня розпочинається громадське обговорення щодо перейменування у Тернополі вулиць: Танцорова, Живова, Макаренка, А. Чехова, Агрономічна, Бригадна, Ю. Гагаріна, Достоєвського, М. Глінки, М. Ломоносова, Пушкіна, Л. Толстого, Чалдаєва.

В зв’язку із воєнним станом на території України, громадське обговорення проводиться шляхом надання пропозицій у формі електронної консультації та в письмовій формі.

Зокрема, повнолітні громадяни України, зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади, можуть подавати власні пропозиції та зауваження через портал «Електронні консультації та обговорення» за посиланням, а також через відділ звернень Тернопільської міської ради за адресою м. Тернопіль, вул. Листопадова, 6 із зазначенням прізвища, імені, по-батькові та адреси особи, яка їх подає.

Триватиме громадське обговорення впродовж 30-ти днів.

Нагадаємо, розпорядженням міського голови від 26.04.2022 року №100 «Про створення комісії з питань найменування (перейменування) вулиць та інших об’єктів, які містять російське походження» створено комісію з питань найменування (перейменування) вулиць та інших об’єктів, які містять російське походження.

Назви, що пропонується присвоїти об’єктам права власності: