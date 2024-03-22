20 березня парламентський Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ухвалив рішення про перейменування пʼяти міст, а також 104 сіл та селищ.

Остаточне рішення ухвалюватиме Верховна Рада України, повідомляє портал Децентралізація.

Міста планують перейменувати таким чином:

Червоноград (Львівщина) — Шептицький;

Южне (Одещина) — Порт-Аненталь;

Павлоград (Дніпропетровщина) — Матвіїв;

Синельникове (Дніпропетровщина) — Ріднопілля;

Бровари (Київщина) — Броварі.

«Броварам просто повернуть правильне історичне написання, а Южному — історичну назву. Червоноград стане містом Шептицький на честь митрополита Андрея Шептицького. Історична назва цього міста — Кристинопіль (з 1692 до 1951 року)”, — зазначив народний депутат Роман Лозинський, який очолює в Комітеті підкомітет з питань деколонізації, створений наприкінці лютого цього року.

«Спільно з колегами за поданням громад (а у разі відсутності рішень громад, за поданням інституту національної пам’яті або комісії з держмови) проголосували за перейменування зросійщених назв 109 населених пунктів (104 села, селища та 5 міст). Всі вони містили символіку російської імперської політики або не відповідали стандартам державної мови. Століттями імперія сусіда вела жорстоку політику зросійщення, прагнучи стерти з лиця землі українську ідентичність. Це торкнулося і назв наших сіл та міст, де штучно насаджувалися топоніми російської імперії. Тому це рішення Комітету – історична подія, яка свідчить про наше прагнення до деколонізації та утвердження української ідентичності. Це лише перший крок на шляху до остаточного визволення від імперського спадку», – сказала народна депутатка Лариса Білозір.

У Тернопільській області планують перейменувати два населені пункти – села Гвардійське і Підгородне.

Довідково:

Гварді́йське — село у Золотниківській сільській громаді Тернопільського району Тернопільської області, адміністративний центр колишньої Гвардійської сільської ради. У вересні 2015 року ввійшло у склад Золотниківської сільської громади. Розташоване на річці Гниличка. До 1965 село називалося Гниловоди.

Підгоро́дне — село у Підгороднянській сільській громаді Тернопільського району Тернопільської області. Адміністративний центр колишньої Підгороднянської сільської ради (до 2018 року). До 1946 називалося Янівка, Janówka, Іванівка (від 1939). Розташоване на річці Довжанка, в центрі району.