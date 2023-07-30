У Тернополі з’явилася вулиця Героїв Національної гвардії: де вона розташована

На сесії міської ради вул. Проектна-26 перейменовано на вул. Героїв Національної гвардії.

На позачерговому засіданні сесії Тернопільської міської ради прийнято рішення надати вул. Проектна-26, що в житловому районі «Південний», назву вул. Героїв Національної гвардії.

Рішення прийнято враховуючи звернення командування другого стрілецького батальйону військової частини 3002 «Т» Національної гвардії України, висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування та з гуманітарних питань.

Відповідні зміни також будуть внесені до Реєстру назв вулиць та інших геонімів (проспектів, бульварів, площ, провулків тощо) Тернопільської міської територіальної громади.