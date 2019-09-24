Після різкого похолодання кількість пацієнтів в лікарнях збільшилася. Особливо це стосується педіатричних відділень.
Лікарі наголошують, для того, аби вберегти свою дитину слід негайно зробити щеплення, повідомляє Т1 Новини.
Температура повітря падає, а кількість хворих зростає. Через погоду у лікарів побільшало роботи, адже маленькі пацієнти приходять на прийом частіше. У коридорах правда не стоять, записуються в електронній черзі.
За день кожен з медиків оглядає 20 дітей. Кажуть, для реєстрації через інтернет є лише 6 місць, а інші пацієнти повинні записуватись через реєстратуру.