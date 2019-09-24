Після різкого похолодання кількість пацієнтів в лікарнях збільшилася. Особливо це стосується педіатричних відділень.

Лікарі наголошують, для того, аби вберегти свою дитину слід негайно зробити щеплення, повідомляє Т1 Новини.

Температура повітря падає, а кількість хворих зростає. Через погоду у лікарів побільшало роботи, адже маленькі пацієнти приходять на прийом частіше. У коридорах правда не стоять, записуються в електронній черзі.

За день кожен з медиків оглядає 20 дітей. Кажуть, для реєстрації через інтернет є лише 6 місць, а інші пацієнти повинні записуватись через реєстратуру.

З приходом холодів найменші тернополяни масово хворіють

З приходом холодів найменші тернополяни масово хворіютьТемпература нижча, а хворих більше. Після різкого похолодання кількість пацієнтів в лікарнях збільшилася. Особливо це стосується педіатричних відділень. Лікарі наголошують, для того, аби вберегти свою дитину слід негайно зробити щеплення, повідомляє Т1 Новини.Температура повітря падає, а кількість хворих зростає. Через погоду у лікарів побільшало роботи, адже маленькі пацієнти приходять на прийом частіше. У коридорах правда не стоять, записуються в електронній черзі.За день кожен з медиків оглядає 20 дітей. Кажуть, для реєстрації через інтернет є лише 6 місць, а інші пацієнти повинні записуватись через реєстратуру. ❗️ Хочете повідомити нам про свою проблему? Телефонуйте в редакцію Т1 Новини! ☎️ 098-362-57-36 або 40-00-50

Опубліковано Т1 Новини Понеділок, 23 вересня 2019 р.