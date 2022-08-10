У Тернополі спіймали наркодилера з “товаром” на сто тисяч гривень. ФОТО

Правоохоронці Тернопільщини затримали розповсюджувача наркотичних та психотропних речовин з майже сотнею закладок.

Вартість вилученого на «чорному ринку» становить понад сто тисяч гривень.

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області ДБН Національної поліції спільно із співробітниками обласного управління СБУ затримали 26-річного тернополянина під час отримання ним передач з психотропними та наркотичними речовинами.

“У ході реалізації оперативної інформації щодо розповсюдження в місті наркотичних та психотропних речовин, ми вийшли на слід 26-річного жителя обласного центру. Як з’ясувалося, зловмисник був так званим закладчиком заборонених речовин і співпрацював з двома інтернет-магазинами”, – розповів начальник обласного управління боротьби з наркозлочинністю Михайло Димида.

Аби приховати причетність тернополянина до злочинної діяльності, постачальники надсилали посилки, вказуючи адресата з жіночим ім’ям. Проте це не завадило правоохоронцям взяти зловмисника «на гарячому».

Під час обшуку у нього було вилучено дві посилки в яких містилося 30 грамів наркотичного засобу «канабіс» та 50 грамів психотропної речовини «PVP». Також в автомобілі зловмисника поліцейські знайшли 25 вже розфасованих згортків з психотропною речовиною.

У ході досудового розслідування, яке здійснюється під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури, було встановлено, що зловмисник за день міг здійснювати майже двадцять закладок, отримуючи за кожну з них по сотні гривень.

26-річному тернополянину оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 ( незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав зловмисникові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 150 тисяч гривень.

Автомобіль, який підозрюваний використовував для злочинної діяльності, вилучений та поміщений на арешт майданчик.

Слідчо-оперативні заходи тривають з метою встановити постачальників з якими співпрацював тернополянин, та тих осіб, котрі купували наркотичні та психотропні препарати.