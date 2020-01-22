22-го січня планується проведення акції “День Соборності України”.

З 19-ї до 20-ї години учасники організованою ходою прослідують проспектом С. Бандери (Тернопільський міський стадіон), вулицею Руською, вулицею Замковою до пам’ятника С. Бандери (вул. Грушевського).

Патрульні забезпечуватимуть громадський порядок, громадську безпеку, безпеку дорожнього руху, та, за необхідності, здійснюватимуть регулювання.

“Шановні громадяни! Враховуйте вищевказану інформацію при плануванні своїх маршрутів”, – закликають у патрульній поліції.