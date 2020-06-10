Купальний сезон у Тернополі відкривається 11 червня.

Рішення «Про організацію заходів щодо підготовки пляжу до масового відпочинку» прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 10 червня.

Офіційно місцем для купання визначено пляж «Циганка». Це земельна ділянка берегової території з прилеглим водним простором протяжністю 90 метрів по вулиці Білецька. Працівники комунального підприємства «Об’єднання парків культури і відпочинку» мають організувати на пляжі функціонування рятувального поста ІІІ категорії. Матроси-рятувальники чергуватимуть там упродовж купального сезону згідно графіку: понеділок – субота з 11.00 до 21.00; неділя – з 09.00 до 21.00. Також представники комунального підприємства повинні провести роботи із влаштування пляжу та місць масового відпочинку людей на водних об’єктах. Під час купального сезону відвідувачі пляжу мають дотримуватися протиепідеміологічних заходів відповідно до рекомендацій головного державного санітарного лікаря України.

До відкриття купального сезону фахівці відділення водолазних робіт аварійного-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області обстежили дно ставу, очистили його від сміття та сторонніх предметів, виставили буйки. Рятувальники нагадують, що на сьогодні «Циганка» – єдине паспортизоване місце для купання в Тернопільській області, де вдаються до всіх необхідних заходів, щоб убезпечити відпочивальників від нещасних випадків на воді.

Ольга Трач

Фото автора