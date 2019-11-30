Тернополян запрошують взяти участь у Форумі Руху Опору Капітуляції.

Метою такого заходу є узгодження спільної позиції всіх державницьких сил щодо існуючих загроз українському суверенітету та порушення конституційних прав українців.

– Суверенітет, свобода та успіх України вимагають від кожного з нас щоденної боротьби та праці, – зазначають організатори Форуму. – Лише твердий і послідовний захист національних інтересів є запорукою справедливого миру, сталого розвитку нашої держави і звільнення її тимчасово загарбаних територій від окупанта.

Під час Форуму презентують Рух Опору Капітуляції, Національну доктрину безпеки і миру та проведуть дискусію. Захід відбудеться 1 грудня об 11:00 в конференц-залі готельно-ресторанного комплексу “Avalon Palace”, що на проспекті Степана Бандери, 2. Для участі у ньому необхідно попередньо зареєструватися. Деталі можна з’ясувати за номером: 0969016066.

Ольга Трач