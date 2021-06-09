Тернопіль додатково залучила понад 90 млн гривень на будівництво багатофункціонального Палацу спорту.

Що відбулося?

Головне. Тернопіль залучив 91,5 млн грн на будівництво багатофункціонального Палацу спорту на проспекті Злуки, 3А (колишній стадіон “Текстерно”). Новий спорткомплекс стане унікальним у своєму роді. Палац розрахований на 3000 глядацьких місць. Матиме зaли для ігрових видів спорту: волейболу, футзaлу, бaскетболу, гaндболу та бадмінтону. Сучасний комплекс відповідає усім нормам для проведення міжнародних змагань.

Тернопіль виграв у конкурсі Міністерства молоді та спорту звідбору об’єктів для фінансування з державного бюджету. Наше місто посіло друге місце у і тепер отримає допомогу у будівництві важливого інфраструктурного проєкту.

Цитата. Міський голова Тернополя Сергій Надал відзначив важливість розвитку спорту на ефективну співпрацю міських служб у підготовці до проєкту.

“Розвиток спортивних об’єктів — один з найважливіших напрямків розвитку Тернополя. Йдеться про можливості для тернополян займатися спортом. Також палац спорту сприяє розвитку спортивного туризму. Це створює нові економічні можливості у перспективі. Надання державного фінансування є результатом тривалої роботи фахівців Тернопільської міської ради, які працюють над втіленням даних проектів. Також ми вдячні, за сприяння і допомогу висловлюю Міністру молоді і спорту України Вадиму Гутцайту і голові Тернопільської ОДА Володимиру Трушу”, – зазначив міський голова.

Сергій Надал також наголосив на потребі виявляти активність місцевих громад у проєктах розвитку.

“Важливо бути активним. У 2020 році за кошти з бюджету Тернопільської громади на будівельному майданчику вдалося провести земляні роботи за звести фундамент. Ми показали готовність розвиватися і це також одна з причин, чому Тернопіль отримав державну підтримку”, – вважає Сергій Надал

Раніше. Протягом останніх у Тернополі здійснюють велику реконструкцію інфраструктури міста. Йдеться про відновлення доріг, відпочинкових зон, спортивних об’єктів, яких не було за час Незалежності. Розвиток дорожньої мережі та спортивних об’єктів стали одним з головних напрямків роботи чинного міського голови Сергія Надала.

Цього року розпочато велику реконструкцію тернопільської об’їзної дороги. Розпочато роботи із зведення дворівневої розв’язки поблизу Гаївського мосту, відкритого минулого року. Масштаби робіт, що проводяться можна переглянути за посиланням. Одночасно проводиться реконструкція дорожнього полотна, ремонт бордюрів, тротуарів та освітлення. Більшість дорожніх робіт виконують за європейською практикою у нічний час, щоб не створювати перешкод для учасників руху.

Також цього року міський голова Сергій Надал домовився про співфінансування державою закінчення робіт на водній арені “Тернопіль”. Водна арена “Тернопіль” належить до найбільш перспективних та унікальних спортивних об’єктів в Україні.

Чому це важливо?

Розвиток дорожньої та спортивної інфраструктури сприяє розвитку міста і створенню нових робочих місць у перспективі. Вже зараз Тернопіль має добру практику проведення міжнародних змагань з водних видів спорту. Тут регулярно відбуваються етапи чемпіонату світу з водно-моторного спорту, що приваблюють тисячі туристів.

Оновлена об’їзна, а також збудована розв’язка поблизу Гаївського мосту стануть частиною найдовшої в Україні міжнародної траси М-30, що робить Тернопіль важливим транспортно-логістичним хабом та сприяє приходу нових інвесторів.