На проспекті Злуки у Тернополі встановили пристрої примусового зниження швидкості.

Як передає Т1 новини, облаштовані “лежачі поліцейські” поблизу побудованого минулоріч підвищеного пішохідного переходу. Як кажуть в управлінні ЖКГ, на жаль, водії у Тернополі не завжди зважають на даний обмежувач швидкості, а це спричиняє підвищену небезпеку аварійності на даній ділянці дороги.

Представників поліції просять звернути увагу на ділянки концентрації ДТП, а водіїв дотримуватися культури водіння та не наражати на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.