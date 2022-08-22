У Тернополі патрульні врятували поранену дику тварину, яка могла загинути.

Як повідомили у патрульній поліції, на спецлінію 102 звернулися небайдужі громадяни та попрохали домоги. На вулиці Хліборобній люди побачили пораненого молодого лиса, який ледь дихав та подавав жалісливі звуки. Небайдужі не змогли пройти повз та викликали на допомогу поліцейських.

Інспектори негайно прибули за вказаною адресою та, покликавши на допомогу зоозахисників, дали тваринці заспокійливе й направили на лікування до ветеринарної клініки.

“Дякуємо всім небайдужим, хто долучився до рятування тварини”, – зазначають в управлінні патрульної поліції.