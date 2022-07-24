У Тернополі влаштували забіг на підтримку полонених бійців “Азовсталі”. Акцію організувала Асоціація родин захисників “Азовсталі”. До забігу долучилися військові Національної гвардії, учасники легкоатлетичного руху “Рандей”, а також всі охочі.

Тернополянка Анастасія займається бігом 4 роки поспіль. Дівчина каже: вирішила долучитися до акції, щоб підтримати полонених бійців, а також привернути увагу громадськості до цієї проблеми.

“Просто не могла стояти осторонь. А моєї подруги брат захищав “Азовсталь”, зараз невідомо, де він. Хочеться, щоб влада, а також міжнародна спільнота по особливому звернула увагу на цю проблему. Оскільки — це люди, українці, наші захисники, їх необхідно визволити, повернути додому”.

Забіг відбувся на набережній Тернопільського ставу. Бігуни долали трикілометрові дистанції та публікували фото у соціальних мережах зі хештегом: #runforazovstal. Такі події відбулися і в сусідніх містах.