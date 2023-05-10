Відкритий турнір Кубка України з джиу-джитсу відбувся у Тернополі. У змаганнях взяли участь понад 400 спортсменів з 12 областей. Серед переможців – тернополяни.

Кубок України з джиу-джитсу у Тернополі тривав протягом двох днів. Змагання проходили у трьох розділах: не-ваза, фулл контакт й ноу-кі – боротьба, яка представлена вперше, – розповів організатор Євген Мусаєв. У кожному з них визначали переможців.

«Цей Кубок відбірковий для спортсменів. Переможці можуть потрапити у збірну України після цих змагань. У перший день уже маємо свої перемоги – тернополянин Волошин Богдан виборов перше місце й став членом збірної України. Також є переможці з інших регіонів».

Кубок України з джиу-джитсу у Тернополі проходить другий раз. Це японське бойове мистецтво, яке вивчає техніку і тактику ведення ближнього бою з одним або кількома суперниками.