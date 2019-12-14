Напередодні Нового року у Тернополі організовують забіг Санта-Клаусів.

Місцеві легкоатлети подолають п’ять кілометрів навколо Тернопільського ставу у новорічних костюмах. Долучитися до команди бігунів можуть всі охочі.

Стартує Новорічний забіг 28 грудня о 9.00. Охочим долучитися до костюмованого забігу радять попередньо зареєструвати онлайн: https://runday.org/ua/register/, – зазначають організатори.

«Це весела костюмована, передноворічна пробіжка, яка підбадьорить вас, підніме настрій і допоможе бути готовим до новорічних свят! Запрошуємо усіх бажаючих на Санта-ран. Пропонуємо завершити Старий рік із хорошим настроєм і провести 2019 рік з приємними спогадами. Готуйте костюми та приєднуйтеся до забігу».

Підготуватися до новорічного забігу допоможуть суботні тренування, які організовують біля Тернопільського ставу. Місцеві спортсмени та прихильники здорового способу життя збираються щосуботи о 9.00 біля причалу місцевої водойми.

Софія Романська