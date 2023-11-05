У Тернополі об’єднають ще два медичні заклади

У Тернополі триває реорганізація закладів у сфері охорони здоров’я. На черзі приєднання Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні до Тернопільської комунальної міської лікарні №2.

Відповідне рішення прийняли на тридцять другій сесії міськради третього листопада.

Начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак нагадав,що реформування мережі закладів охорони здоров’я відбувається у відповідності до вимог постанови Кабміну №174. Він також зазначив, що функції Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні в частині надання первинної медичної допомоги перейдуть до Центру первинної медико-санітарної допомоги. Тобто, усі амбулаторії, дитячі поліклініки належатимуть до Центру медико-санітарної допомоги. Усі лікувальні функції, підрозділи та відділення перейдуть до лікарні №2.

Міський голова Сергій Надал зауважив, що в результаті реорганізації усі робочі місця медичних працівників та лікувальні відділення, які надають медичні послуги, будуть збережені.