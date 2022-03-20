У Тернополі можна безкоштовно отримати одяг і взуття

Небайдужі жителі громади активно допомагають збирати речі для потребуючих.

Цими днями у Благодійному фонді «Тернопіль» одяг та взуття можуть отримати не лише внутрішньо переміщені особи, а й тернополяни із соціально незахищених категорій населення.

Пункт видачі допомоги знаходиться за адресою вул. Живова, 11, ІІ поверх (вхід через арку позаду бізнес-центру «Збруч»). Для відвідувачів організатори фонду розмістили необхідні вказівники.

Отримати допомогу громадяни можуть з 10:00 до 16:00 год. Додаткова інформація за телефоном (098) 732- 94-94.