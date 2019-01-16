У Тернополі крамницю обікрали двічі за добу

16/01/2019 0
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Впродовж однієї доби на лінію «102» надійшло два звернення від працівника одного і того магазину одягу. Як зазначила заявниця, з приміщення крамниці невідомі особи в різний часовий період винесли майна на чималу суму.

В першому випадку зловмисниця винесла жіночу блузку. У ході розшукових заходів поліцейські встановили, що протиправне вчинила неповнолітня жителька сусідньої області. 17-річна зловмисниця у скоєному зізналася.

Правоохоронці довели причетність жителя обласного центру до крадіжки, яку він вчинив в тому магазині. Тернополянин 1997 року спокусившись на товар пішов на злочин. До слова це вперше коли молодик попадає в поле зору правоохоронців.

Дії підозрюваний правоохоронці кваліфікували за частинами 1 статті 185 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.

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