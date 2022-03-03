У Тернополі всі комунальні служби повноцінно функціонують. У міській раді готуються до необхідних ремонтів доріг і тротуарів.

На черговому засіданні виконавчого комітету затвердили два титульні списки: капітального ремонту та реконструкції об’єктів шляхово-мостового господарства та ремонту тротуарів. Зрозуміло, що ремонтні роботи проводитимуть пізніше.

– Зараз ми не можемо робити ремонтні роботи не тільки через погодні умови, а й через те, що Казначейство фінансує тільки соціально захищені статті, енергоносії, потреби армії і Тероборони, – прокоментував Сергій Надал, міський голова. – Все решта фінансуватиметься після завершення війни. Але зараз такі рішення треба прийняти, щоб провести тендера, підготувати проектно-кошторисну документацію і після перемоги якомога швидше приступити до ремонтних робіт.

Обидва титульні списки затверджені на 2022-23 роки. На ремонти шляхово-мостового господарства передбачено 25 мільйонів гривень. За ці кошти планують відремонтувати або реконструювати 19 об’єктів у місті. На капітальні ремонти тротуарів закладено 10 мільйонів гривень. Це кошти для десяти об’єктів.