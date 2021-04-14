Яблука значно подорожчали на тернопільських ринках і в магазинах. Ціна найпопулярніших фруктів коливається від 15 до 45 гривень за кілограм. Вартість залежить від сорту і виробника.

Підприємиця із Заліщик Лариса Гірна третій рік поспіль вирощує яблука. Жінка каже, що теперішнє зростання ціни пов’язане із сезонністю.

«Завжди весняної пори, ближче до літа дорожчають яблука. Минулорічний урожай вже завершується, фрукти стають у дефіциті, тому підвищується ціна. Поки що вона не є надто високою. Порівняно із січнем, ціни підвищилися орієнтовно на 20%. Більше дорожчають яблука, привезені із-за кордону. І це пов’язано з ринковими тенденціями, має значення попит, конкуренція, ще багато різних факторів».

Дієтологи рекомендують надавати перевагу домашнім яблуками. За словами лікарів, вони приносять більше користі організму, ніж заморські фрукти.