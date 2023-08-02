У Тернополі частково перекриють рух транспорту на двох вулицях

Із 3 серпня частково перекрить рух транспорту на вулицях Микулинецькій та 15 Квітня у Тернополі.

Про це повідомили у міській раді.

На обидвох вулицях рух буде перекрито до 20 серпня. Там будуть проводити роботи з поточного ремонту. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет міської ради.

На вулиці Микулинецькій буде частково перекрито рух транспорту від ділянки дороги навпроти будинку 106-А до будинку 123-А по парній стороні в напрямку Теребовлі.

На масиві “Сонячному” роботи триватимуть на ділянці дороги від кільцевої транспортної розв’язки вул. 15 Квітня – просп. Степана Бандери – вул. Тараса Протасевича в напрямку вул. Київська по непарній стороні та ділянці дороги від перехрестя вул. 15 Квітня – просп. Злуки – вул. Романа Купчинського у напрямку вулиці Київська по непарній стороні.

На цих ділянках будуть встановлені дорожні знаки згідно зі схемами організації дорожнього руху.