На засіданні Тернопільського міського штабу для боротьби із коронавірусом дозволили лікарням Тернополя проводити невідкладні та термінові заходи з госпіталізації та планові операції.

Таке рішення прийняли відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №332.

Як зазначають у міському штабі для боротьби з коронавірусом, операції будуть проводити, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя.

Пацієнтам у такому випадку мають обов’язково зробити тестування на наявність коронавірусу методом ПЛР.

Читайте на цю тему:

Стало відомо, як коронавірус потрапив до онкодиспансеру