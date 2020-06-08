Десятеро пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває у лікарнях Тернополя.

Про це повідомив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Даньчак. Госпіталізували ще тринадцять осіб до міських лікувальних закладів з підозрами на коронавірус.

“У лікарні швидкої допомоги перебуває вісім хворих на коронавірус, п’ятеро з них — тернополяни. Ще п’ять людей з підозрою на COVID-19. У дитячій міській лікарні знаходиться двоє дітей на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні з підтвердженим діагнозом коронавірусу, також є вісім підозр. Двоє пацієнтів знаходяться в обсерваторі у третій міській лікарні, на самоізоляції перебуває 175 пацієнтів”.

Минулої доби у Тернополі підтвердили коронавірус у п’ятнадцяти людей. Відтак кількість інфікованих в обласному центрі сягнула до 163. Дев’яносто дві особи вже подолали COVID-19.

Софія Романська

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