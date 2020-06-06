Чотири тисячі жителів громади з різних цільових груп протестували на предмет зараження коронавірусом.

Якщо результати були позитивні, то таким людям робили ще ПЛР-діагностування. Усього було зроблено 1014 аналізів методом ПЛР-тестування.

Про це під час засідання міського оперативного штабу 5 червня повідомив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак.

– В місті також розпочато діагностику ІФА на виявлення антитіл до коронавірусної інфекції, – додав він. – Всі наші комунальні установи охорони здоров’я закуповують ІФА-тести, і з 9 червня будемо тестувати всіх медичних працівників. Вже зараз проведено імуноферментний аналіз медичним працівникам двох інфекційних відділень: у лікарні швидкої допомоги та дитячій міській лікарні. Незважаючи на те, що за останні сім днів дещо зросла кількість випадків захворювання «COVID-19», завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50%.

За кошти міського бюджету за словами Василя Даньчака, четвертого червня придбали ПЛР-аналізатор. Його передадуть в обласний лабораторний центр, щоб була можливість проводити більше тестів. А благодійники найближчим часом передадуть медикам захисні маски та костюми.

Ольга Трач