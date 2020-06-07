Двадцять нових випадків зараження коронавірусом виявили минулої доби на Тернопільщині. Серед них — 15 інфікованих в обласному центрі, ще п’ятеро — у Тернопільському, Збаразькому і Шумському районах.

Упродовж тижня рівень захворюваності у нашому краї збільшується, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Лікарі пов’язують це із нехтуванням санітарно-епідеміологічних норм.

“Упродовж тижня спостерігаємо збільшення кількості випадків зараження. Ми почали фіксувати по 20 випадків інфікування за добу. Тобто після періоду зниження захворюваності, настав період підйому. Очевидно те, що вірус не подолано. Ситуація за територіями залишається такою, як була. Найвищу захворюваність демонструють Кременецький і Шумський райони. Так званий адаптивний карантин уведений на всій території області, окрім Кременецького і Шумського районів. Вікова структура інфікованих залишається практично незмінною. Маємо тенденцію до збільшення кількості інфікованих серед людей з групи ризику”.

Учора в обласному лабораторному центрі провели 254 ПЛР-досліджень. Також протестували методом ІФА 426 осіб, у 15 з них — виявили антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.

Софія Романська

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