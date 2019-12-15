М’ясо стає розкішшю для багатьох жителів краю.

Від середини осені підприємці помітили різку тенденцію щодо підвищення цін на м’ясні вироби. Пов’язують це із сезонністю та іншими ринковими факторами.

Упродовж осені ціни на м’ясо та м’ясні вироби зросли на 7 – 15 %, – повідомляють статистики краю. Різниться вартість м’ясної продукції у магазинах і на ринках.

«Ціна м’яса на ринках часто дуже суб’єктивна і залежить від виробника. Натомість у магазинах ціни стабільніші. Хоча якщо виробник вже став брендом, позиціонується виробництвом високоякісної продукції, то ціна скрізь може бути значно вищою від середньої. Ближче до Нового року завжди м’ясна і молочна продукція дорожчає. Такі тенденції ми помічаємо щороку. Цей рік – не виняток. Прогнозуємо, що в період зими ціни на м’ясні вироби можуть ще трохи підстрибнути», – каже керівник відділу м’ясних продуктів торгової мережі Іванна Борсук. Зростання вартості імпортної м’ясної продукції пояснити складно. Оскільки через падіння долара дехто очікував зниження цін. Втім, такої тенденції щодо товарів аналітики наразі не помічають. Натомість бачать ознаки передсвяткового ажіотажу.