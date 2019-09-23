Сумку в якій знаходилася чимала кількість матеріальних цінностей викрала невідома особа. З таким повідомленням до працівників Тернопільського відділу поліції звернулася місцева мешканка.

Жінка зазначила, що перебуваючи в приміщенні однієї із торгових мереж вона стала жертвою крадія. Тернополянка залишила сумку в камері схову, а повернувшись виявила її відсутність. Крадій без труднощів відчинив скриньку за допомогою відмички. Завдані збитки потерпіла оцінила в 2000 гривень.

У ході оперативних заходів поліцейські розшукали особу причетну до злочину. Ним виявився раніше судимий чоловік 1983 року народження, повідомляють у поліції.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність краянина до скоєння аналогічних протиправних дій на території обласного центру.

Відомості про подію внесено в ЄРДР відповідно до ст.185 ККУ. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.