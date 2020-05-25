У Тернопільському гарнізоні зафіксували спалах коронавірусу. За останню добу коронавірус діагностували у вісьмох військових.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Хворих ізолювали і планують найближчим часом евакуювати до Рівненського військового госпіталю. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Загалом за минулу добу серед військових зареєстровано чотирнадцять нових випадків захворювання на COVID-19.

Усього у Збройних силах України на коронавірус хворіють 62 людини. За час пандемії одужала 91 особа, двоє хворих померли.