Тендерні дива на Тернопільщині продовжуються. На сайті “Прозорро” з’явилися протоколи розкриття тендерних пропозицій щодо частини об’єктів, будівництво яких буде фінансуватися за кошти Державного фонду регіонального розвитку.

Переможцями по кількох об’єктах стали фірми стосовно спроможності яких виконати заявлені об’єми робіт виникають певні сумніви. В останні роки це поширене на Тернопільщині явище в сфері державних закупівель. Створені в інтересах певних зацікавлених осіб фірми-одноденки виграють тендери, а потім довго мучаються зі здачею об’єктів, а ще довше з поясненнями правоохоронцям, як зі статутним фондом у кількасот гривень і орендованою спецтехнікою збиралися виконувати складні будівельні роботи.

Увагу журналістів привернули два господарюючих суб’єкти, які минулого тижня перемогли у тендерах на капремонт другої школи у місті Хоростків та будівництво дитячого садка у селі Слобідка Козівського району.

Переможець першого – товариство “Українське будівельне підприємство “Мегабуд” було зареєстроване у вересні 2018 року в Києві як юридична кампанія “Бравіс” зі статутним фондом 500 гривень. Перед тим як стати “Мегабудом” змінило ще раз назву і місце реєстрації, а наприкінці 2019 року втратило свідоцтво платника ПДВ. Кажуть, за неподання звітності. Зрештою, таких товариств-“привидів”, які реєструють, як правило, для перепродажу на підпільному ринку юросіб багато. Їх діяльність “заморожують”, вони подають нульову заітність, поки не з’явиться клієнт-власник для використання в певних в основному одно-дворазових цілях. Так ось на початку квітня “Мегабуд” ожив. У Львові отримав нове свідоцтво платника ПДВ. В одну мить 8 квітня 2020 року за день до подачі заявок на тендер по ремонту школи у Хоросткові у “Мегабуду” змінився власник, директор та місце реєстрації. Підприємство-привид перебралось зі Львова в Тернопіль. А 10 квітня під час відкриття пропозицій з’ясувалося, що заявка “Мегабуду” виконати роботи за 13 мільйонів 29 тисяч 656 гривень перемогла.

Щось подібне відбувалось з товариством “Віп-буд Альянс”, яке зі статутним фондом 100 гривень перемогло у 9-мільйонному тендері на будівництво садочка в Козові.

Цікаво, що невідомі новачки перемогли на тендерах такі потужні будівельні організації як “Авакс проф” і “Тернопільбуд”, які мають і виробничі потужності і власну спецтехніку.

Варто відзначити, що закупівлі були оголошені в 20 числах березня, тобто після призначення головою Тернопільської ОДА Володимира Труша посадовці управління капітального будівництва отримали додаткове прискорення.

P.S. Як стало відомо пізніше, фірми-одноденки подали заявки й на інші об’єкти. Напевно, розраховують на таку ж миттєву перемогу?