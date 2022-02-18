На продаж через електронні аукціони Прозорро.Продажі виставлено окреме майно ДП “Укрспирт”, що розташовані на території Тернопільської області

В електронній торговій системі Прозорро.Sale оголошено два онлайн аукціони з продажу окремого майна ДП «Укрспирт».

Лот 1 – Окреме майно Мишковицького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт“, що складається з 333 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна. Місце розташування: Тернопільська область, Чортків, Незалежності, 45 А.

Аукціон призначено на 09.03.2022 року. Строк прийняття пропозицій закінчується 08.03.2022 року о 20.00.

Початкова ціна продажу – 3039717,95 грн. (без ПДВ)

Лот 2 – Окреме майно Марилівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт” за адресою : Тернопільська область, Чортківський район, с-ще Нагірянка, вул. Заводська, 1; Тернопільська область, Чортківський район, с-ще Нагірянка, вул.Грушевського (вул.Гагаріна Ю.), 41. Перелік складається з 1518 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна.

Аукціон призначено на 28.02.2022 року. Строк прийняття пропозицій закінчується 27.02.2022 року о 20.00.

Початкова ціна продажу – 52100868,74 грн. (без ПДВ)

Організатором аукціону виступає Регіональне відділення Фонду державного майна по Івано – Франківській, Чернівецькій та Тернопільський областях.

Продаж майна відбувається відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу.

Прийняти участь в онлайн аукціоні з продажу об’єктів малої приватизації можуть як фізичні особи так і юридичні. Вимоги до учасників електронного аукціону визначені ст. 8 та 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Взяти участь в онлайн аукціонах можна шляхом реєстрації на одному із акредитованих майданчиків, перелік яких міститься на сайті Prozorro.sale. Однією з умов електронного аукціону з продажу об’єктів малої приватизації є оплата внесків – реєстраційного (наразі це 1300 грн.) та гарантійного (10% від стартової ціни лоту). Лише після сплати внесків та виконання інших вимог передбачених умовами онлайн аукціону, акредитований майданчик через який зареєструвався учасник допускає такого учасника до аукціону.

Покрокова інструкція – Як взяти участь в електронному аукціоні.

Електронний аукціон проводиться в реальному часі в режимі онлайн. Інформація про кожного з учасників є анонімною та відкривається лише по завершенню аукціона. Аукціон триває 3 раунди в кожному з яких надається по 3 хвилини для учасника. По завершенню аукціона система автоматично визначає переможця з найвищою ціновою пропозицією.

Більш детально про аукціони з продажу об’єктів малої приватизації читайте в нашому матеріалі «МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ – продаж державного та комунального майна». В цій статті Ви дізнаєтесь, які об’єкти відносяться до малої приватизації, як взяти участь в електронному аукціоні та, що потрібно знати переможцю аукціону.

Нагадаємо, що з моменту старту приватизації спиртової галузі в системі Прозорро.Продажі продано 30 спиртових підприємств на суму понад 1,7 млрд. грн.

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