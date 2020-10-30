Сорок років тому, першого листопада 1980 року, у палаці культури «Березіль», вперше відкрив двері для маленьких і дорослих глядачів Тернопільський обласний театр ляльок.

Цього дня відбулася перша прем’єра – вистава за п’єсою Юрія Єлісєєва «Сембо». Поставив її тодішній головний режисер театру, народний артист України Євген Ткаченко. У теперішньому Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки ювілейну дату відзначать по-особливому – покажуть оновлену версію першої прем’єри у постановці народного артиста України, багаторічного головного режисера театру Володимира Лісового.

– Будь-який театр має завжди дві дати, – каже режисер-постановник, актор Олег Боков. – Одна – дата створення, у нас це 1 квітня 1980 року, і друга – день першої прем’єри. У нашому закладі вона відбулася першого листопада 1980 року. Це була вистава «Сембо», тодішній головний режисер Євген Ткаченко поставив її, а художником постановки був запрошений Павло Миронов. Не менше 10 років вона була у репертуарі, потім її відклали. А через деякий час багаторічний головний режисер, народний артист України Володимир Лісовий знову взяв її у роботу і запропонував свою версію. Художнє оформлення він доручив нашій художнці-бутафорниці Олені Мельничук. Вона блискуче з цим впоралася. Самі мистецькі прийоми і принципи у постановці залишилися такими ж, оновилися декорації, ляльки-персонажі. Так співпало, що цього року, через 40 років, 1 листопада також припадає на неділю, тому у нас знову буде вистава «Сембо».

У зв’язку із карантинними обмеженнями урочистих святкувань з нагоди ювілею першої прем’єри у театрі ляльок не планують. Але першого листопада чекають глядачів у гості. Показ казки «Сембо» відбудеться об 11:00 та 13:30.

Фото автора та зі сторінки театру у «Фейсбуці»