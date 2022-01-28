Голови об’єднаних територіальних громад Тернопільщини підписали договір про співпрацю з фермерським господарством «ГАДЗ» щодо закупівлі соків та смузі для навчальних закладів.

Так, відповідно до нових вимог харчування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти, діти мають споживати корисні продукти, які не містять добавок. Саме такими є соки та смузі господарства «ГАДЗ», що відповідають найвищим міжнародним стандартам.

– Школярі та вихованці дитячих садочків повинні споживати тільки якісну їжу, яка немає абсолютно ніяких домішок. Наша продукція відповідає сертифікації «Global GAP», FSSC 22000, що засвідчує її користь та безпеку. Для виготовлення соків та смузі ми використовуємо тільки найякіснішу сировину, немає жодного підгнилого яблучка. Йде автоматична переробка фруктів, стерилізація, потім розливаємо в асептичні пакети при температурі 38 градусів. Таким чином зберігаються усі вітаміни, – розповів Петро Гадз.

Представники ОТГ «на відмінно» оцінили продукцію ФГ «ГАДЗ» та підписали договір про співпрацю.

– Я спробувала сік та смузі, можу сказати, що вони насичені вітамінами. Калорійність відповідає вимогам постанови № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку». Переконана, що сік та смузі господарства «ГАДЗ» поповнять запаси енергії у дітей та покращать їхнє здоров’я, – зазначила представниця Відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Золотниківської сільської ради.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно фудблогери з головної кулінарної програми Західної України «Їжа Файного міста» відзначили чудові смакові характеристики яблук, соків, пюре, чипсів фермерського гсподарства «ГАДЗ» й наголосили на тому, що це все – органічне, без будь-яких добавок.