Фермерське господарство «ГАДЗ» розпочало збір ранніх яблук сорту «Ерлі Женева».

Вони дозрівають на 7-8 днів раніше, аніж сорт «Білий Налив». Плоди жовто-зеленого кольору з червоним рум’янцем, кисло-солодкі на смак.

Значну частину урожаю господарство планує відправити українським захисникам та захисницям.

Днями господарство відвідав громадський і політичний діяч Михайло Апостол.

– Про господарство Петра Гадза та про допомогу нашому війську можна писати до безконечності. Але це вже буде після нашої перемоги. Петре Івановичу, Вам терпіння, здоров’я, сили, Божої опіки, щоб здолати всі ці тимчасові труднощі, які виникли в усіх агровиробників. Разом ми сила! Перемога понад усе! – написав Михайло Апостол.