Мати залишила новонароджене немовля. Дитинку вчора ввечері знайшов медичний персонал пологового будинку.

Як повідомляє телеканал Тернопіль 1, дівчинка була трохи переохолоджена, однак загрози її здоров’ю не має. Малюка відігріли у кювезі. Зараз дитя у ліжечку, як і решта немовлят.

Їй лише два дні, а у неї вже важка доля. Одразу після народження мати покинула малечу. Просто залишила біля лікарні і не повернулась. Однак знайшлося місце, де її люблять. Дівчинка стала першою, яку підкинули у “Вікно життя” другої міської лікарні.

“Впродовж 8 років це в нас перший такий випадок, коли невідома особа залишила новонароджену дитину. Дитиночка прийнята в дитячий відділ, оглянута лікарем-неонатологом, їй проведуть усі необхідні обстеження, а далі її переведуть у відділ патології новонароджених”, каже заступник директора з дитинства та пологової роботи КНП “Тернопільська комунальна міська лікарня №2” Ольга Сидорчук.