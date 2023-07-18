У поліції розповіли, де на Тернопільщині найчастіше стаються ДТП

Недотримання водіями безпечної швидкості руху та дистанції, виїзд на зустрічну смугу, порушення правил маневрування, а також керування у стані алкогольного сп’яніння – це не повний перелік порушень правил дорожнього руху, які завершуються травмами та смертями.

За шість місяців 2023 року на дорогах Тернопільської області поліціянти зареєстрували 1060 автопригод. У 262 з них є потерпілі. 313 осіб отримали травми, а для сорока однієї людини аварії завершилися летально.

Слідчі кажуть, що людський фактор та нехтування правилами дорожнього руху – результати цієї невтішної статистики. Проте винуватцями ДТП стають не тільки водії. Недисциплінованість пішоходів, а саме перехід дороги в недозволеному місці, “прогулянки” узбіччям в темну пору доби та несподіваний вихід на проїжджу частину – це також причини травмування та смертей.

Травмування у ДТП дітей – це також проблема суспільства. Від початку року у 63 аваріях одна дитина загинула, а 72 отримали травми.

Працівники управління превентивної діяльності визначили місця найбільшої концентрації ДТП на території Тернопільській області. Це дорога «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече», «Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине» та «Тернопіль-Скалат-Жванець». Проте понад 60% усіх аварій реєструють правоохоронці на території Тернополя.

Працівники патрульною поліції спільно зі службою автомобільних доріг роблять усе можливе, аби мінімізувати аварійність на дорозі. Вони перевіряють найвність дорожніх знаків, їхню світловідбиваючу здатність, особливо на небезпечних ділянках дороги, оглядають дорожнє полотно на рахунок пошкоджень. Камери швидкісного режиму та відеоспостереження – це також профілактика ДТП.

Правоохоронці стверджують, що більшість аварій можна запобігти — необхідно лише виконувати правила дорожнього руху, дотримуватися культури водіння, стежити за технічним станом автомобіля і звертати увагу на небезпечні дорожні обставини. Водії повинні пам’ятати, що керування автомобілем у стані сп’яніння наражає на небезпеку не лише його, але й інших учасників дорожнього руху.

“Тому, сідаючи за кермо, будьте обережні та пам’ятайте, що життя занадто дороге, щоб поспішати. Аналогічне стосується і пішоходів – не поспішайте та переходьте дорогу в дозволених місцях, а найголовніше – будьте обережними!”, – наголошують у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.