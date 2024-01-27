Трагічний випадок трапився у полі поблизу села Курники Тернопільського району.

27 січня близько 6-ї години ранку до співробітників відділення поліції м. Збараж надійшло повідомлення від 58-річного жителя Тернопільського району про те, що він випадково застрелив невідомого чоловіка.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, слідчі, спеціалісти-криміналісти.

За попередніми даними, фігурант разом зі знайомим, який придбав мисливську зброю, виїхали у поле для її пристрілки. Помітивши вдалині невідомий об’єкт, чоловік сприйняв його за звіра та здійснив один постріл. Проте, підійшовши ближче, «мисливці» побачили мертву людину, про інцидент повідомили працівників поліції.

Правоохоронці встановили особу загиблого. Це – 51-річний житель села Курники.

Поліцейські з’ясували, що зброя, з котрої вистрелив фігурант, належала його товаришу і була офіційно зареєстрована.

Наразі за даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. У рамках розслідування правоохоронці встановлять усі обставини події. Вирішується питання про затримання фігуранта відповідно до статті 208 КПК.