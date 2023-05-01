У парку “Загребелля” затримали порушників на квадроциклах і мотоциклах: дорогі “іграшки” забрали

Цими вихідними, реагуючи на неодноразові звернення громадян, працівники управління муніципальної інспекції працювали на території регіонального ландшафтного парку «Загребелля».

Під час здійснення перевірки інспекторами спільно з працівниками Національної поліції було виявлено та затримано осіб, які пересувалися територією парку на мототехінці. Порушники керували квадроциклом без відповідної категорії, чим порушили законодавчі вимоги охорони та використання територій і об’єктів природно-заповідного фонду. На водіїв оформлено адміністративні протоколи.

Згідно з ст. 16 ЗУ «Про природно-заповідний фонд України» заборонено пересування механічних транспортних засобів, за винятком шляхів загального користування на території природних заповідників.

Також на території Тернопільської громади діє рішення виконавчого комітету міської ради №264 «Про заборону проїзду транспорту територією регіонального ландшафтного парку «Загребелля». Згідно з рішенням, передбачено заборону проїзду територією регіонального ландшафтного парку «Загребелля» поза межами визначених в установленому порядку доріг, автомобільного транспорту та іншої мототехніки (у тому числі й квадроциклів), окрім технологічних та спеціалізованих транспортних засобів. Використання такої мототехніки, зокрема, квадроциклів, нищить природний фонд парку, дерева, кущі, інші зелені насадження та пішохідні ділянки.

До слова, транспортні засоби вилучено та переміщено на арештмайданчик, оскільки під час проведення перевірки працівникам муніципальної інспекції та правоохоронцям не було надано відповідних документів на мототехніку.