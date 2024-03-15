Управління СБУ в Тернопільській області вчергове нагадує краянам про заборону використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та легких літаків у період воєнного стану.

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну запроваджено заборону на використання вітчизняного повітряного простору для цивільних користувачів, в тому числі й польотів БПЛА.

Дозвіл на здійснення польотів безпілотників під час дії правового режиму воєнного стану надається виключно Генеральним штабом Збройних Сил України.

Про отримання дозволу Генштабу на здійснення польотів на території Тернопільської області оператори та власники БПЛА зобов’язані повідомити обласні управління СБУ та Національної поліції.

Польоти безпілотних літальних апаратів без належного дозволу є порушенням правил використання повітряного простору України, яке тягне за собою відповідальність передбачену ст. 281 (порушення правил повітряних польотів) Кримінального кодексу України та ст. 111 (порушення правил безпеки польотів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Попереджаємо, що БПЛА, які здійснюють польоти в порушення встановленого порядку будуть збиті, а особи, котрі здійснювали їхній запуск та управління, – затримані і притягнуті до відповідальності. Окремо привертаємо увагу батьків до необхідності проведення роз’яснювальних бесід із дітьми щодо заборони використання «дронів» у воєнний час, адже вчинення неповнолітніми дій, що містять ознаки кримінального правопорушення, передбачає накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, в розмірі від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.