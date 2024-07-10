З Тернополя на фронт передали наземний безпілотник «Мураха», який розробили місцеві інженери. Використовують дрон захисники 105-ї окремої бригади територіальної оборони.

«Мураху» з нуля розробили тернопільські інженери. Перші комплекси доставили на Харківський напрямок. Працювати над створенням платформи розпочали у жовтні 2022 року, – розповів керівник проєкту Ігор Чайківський. За його словами, поставили за ціль створити універсальний роботизований комплекс, аналогічний закордонному за тактико-технічними характеристиками. «Мураха» вже пройшла випробування у третій генерації, проте інженери продовжують її вдосконалювати.

«Під час російсько-української війни такий наземний роботизований комплекс здатний виконувати багато завдань ефективніше, аніж люди. Дрон самотужки здатний евакуювати відразу двох поранених без залучення чотирьох бійців для цього, перевозити великі вантажі, буксирувати малу бойову техніку і рухатись в умовах бездоріжжя. Ми створили «Мураху», щоб максимально замінити солдатів в операціях на складних ділянках фронту. Адже збереження життя наших захисників – це головний пріоритет», – розповідає Ігор Чайківський.

«Мураха» призначена для логістичних завдань. Військові управляють нею дистанційно. Назву роботизованому комплексу обрали не випадково – попри вагу у 350 кілограмів, вона здатна перевозити вантажі до тонни. Крім того, комплекс оснастили автоматизованою туреллю з крупнокаліберним кулеметом. Відтак «Мурахою» можна відкривати вогонь по живій силі противника або легкоброньованій техніці з малопомітних місць.

Софія Романська