У Тернополі 8-9 липня кропитимуть парки від кліщів. Цього літа дезінфекцію проводять вдруге. Чи вдасться позбутися шкідників, покажуть контрольні заміри.

Через акарицидні заходи у парках може зберігатися неприємний запас, відтак містянам радять цими днями їх не відвідувати. 8 липня знищуватимуть кліщів у парку Шевченка, а 9 липня — у Старому парку.

«Ми уклали договір з комунальним підприємством обласної ради для проведення акарацидних заходів, був складений графік. Минулого місяця були проведені роботи у парках «Відродження», «Старий парк», «Парк здоров’я». Такі роботи були проведені у червні, акарицидні заходи проводилися вранці, щоб було менше людей. Ми попередньо людей попереджали про це. Процедура передбачає також контрольний замір по кліщах. Протягом літнього періоду також передбачені заходи контролю, додаткові акарицидні заходи. Ситуація у парках міста Тернополя співмірна з попередніми роками, роботи проводяться у місцях потенційного скупчення людей: атракційнні зони, пішохідні доріжки, зони відпочинку”, – каже заступник КП «Об’єднання парків культури та відпочинку міста Тернополя» Тарас Дячун.

Цього року в обласному лабораторному центрі фіксують рекордну кількість укусів кліщів. Через напади цих комах до медиків звернулося понад сімсот людей. Втім, лікарі припускають, що реальна кількість постраждалих набагато більша.

Кліщі небезпечні через поширення інфекцій. Жителям краю, які постраждали від їхніх укусів, радять звертатися за професійною допомогою.

Софія Романська